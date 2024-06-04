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04 июня, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полиция обнаружила подпольное казино в Москве

"Безопасный город": полиция обнаружила подпольное казино в Москве

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Полиция обнаружила и пресекла деятельность подпольного казино в Москве. Силовикам удалось проникнуть внутрь через окно.

В России есть только четыре законных игорных зоны: на Алтае, Дальнем Востоке, в Калининградской области и Сочи. Там организаторы придерживаются стратегии "ответственной игры". Это значит, что заведения не наживаются на своих клиентах, а следят, чтобы те находились в адекватном состоянии и играли в меру.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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