"Безопасный город": полиция обнаружила подпольное казино в Москве

Полиция обнаружила и пресекла деятельность подпольного казино в Москве. Силовикам удалось проникнуть внутрь через окно.

В России есть только четыре законных игорных зоны: на Алтае, Дальнем Востоке, в Калининградской области и Сочи. Там организаторы придерживаются стратегии "ответственной игры". Это значит, что заведения не наживаются на своих клиентах, а следят, чтобы те находились в адекватном состоянии и играли в меру.

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