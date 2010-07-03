Ведьмы назвали цену колдовского обряда в храме Христа Спасителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Основатель "Империи сильнейших ведьм" Алена Полынь (Елена Суликова) выступила за закрепление на законодательном уровне в РФ понятия "магия". По ее словам, рынок магических услуг должен быть четко определен.

По ее словам, легализация магии позволит защитить людей от шарлатанов, псевдомагов и псевдоколдунов, и предложенная ею инициатива не оскорбляет чувств верующих. А оскорблением является то, что в храме Христа Спасителя, утверждает она, можно провести любое мероприятие за определенную плату.

"Там можно снять зал совершенно спокойно. 400 тысяч – и можно при иконах делать круг силы ведьм, и никто слова не скажет. Вот это оскорбляет чувства верующих – то, что у нас есть храм Христа Спасителя, в котором можно снять зал, танцевать, пить и так далее", – цитирует ИА "НСН" Полынь. Она также отметила, что храм в последнее время становится "развлекательным центром".

Ранее сообщалось, что потомственная ведьма Алена Полынь подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда "Ведомство по надзору в сфере магических услуг". Как заявила сама женщина, под брендом появится ассоциация, контролирующая работу ясновидящих и колдунов. Туда смогут обратиться пострадавшие от магов-мошенников и шантажистов. Она пояснила, что в первую очередь там будут помогать юридически, в том числе при обращении к правоохранителям.

Также известно, что Полынь собирается судиться с членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталием Милоновым за оскорбления в ее адрес. Парламентарий назвал Полынь лгуньей, мошенницей или сумасшедшей, которой необходимо вызвать скорую помощь. Он добавил, что видит у ведьмы рога и чувствует запах серы.

