"Безопасный город": в Москве проходят рейды по безбилетникам

В Москве проходят рейды по безбилетникам. Многие пассажиры пытаются избежать штрафа за неоплаченную поездку. В случае выявления нарушений оплаты проезда, безбилетника приглашают в соседний автобус, где на него составляется административное правонарушение.

В прошлом году в столице было зарегистрировано около 40 нападений на контролеров. Кроме того, по итогам прошлого года около 30-ти приговоров обвинительных вынесли суды в отношении тех людей, которые нападали на контролеров. В зависимости от тяжести последствий естественно принимается там максимально объективное решение.



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