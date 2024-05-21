Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": в Москве проходят рейды по безбилетникам

"Безопасный город": в Москве проходят рейды по безбилетникам

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В Москве проходят рейды по безбилетникам. Многие пассажиры пытаются избежать штрафа за неоплаченную поездку. В случае выявления нарушений оплаты проезда, безбилетника приглашают в соседний автобус, где на него составляется административное правонарушение.

В прошлом году в столице было зарегистрировано около 40 нападений на контролеров. Кроме того, по итогам прошлого года около 30-ти приговоров обвинительных вынесли суды в отношении тех людей, которые нападали на контролеров. В зависимости от тяжести последствий естественно принимается там максимально объективное решение.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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