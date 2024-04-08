"Безопасный город": пенсионерка перечислила мошенникам почти 75 млн рублей

Почти 75 миллионов рублей перечислила мошенникам пенсионерка из Москвы. Собеседники по телефону убедили женщину в том, что ее счета атаковали злоумышленники и теперь их нужно заново активировать, подтвердив платежеспособность. Для этого жертва и перевела миллионы на разные карты.

Пожилая москвичка потратила все свои накопления, оформила кредит и взяла крупную сумму в долг у знакомых. Подробнее – в программе "Безопасный город".

