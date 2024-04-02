02 апреля, 21:45Происшествия
"Безопасный город": суд в Москве арестовал домработницу за кражу на сумму более 2 млн руб
Суд в Москве заключил под стражу 43-летнюю домработницу, которая украла деньги и украшения у семьи москвичей на сумму более двух миллионов рублей. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Отмечается, что владельцев квартиры часто не было дома, и в это время домработница воровала чужое имущество. Деньги она сразу переводила родственникам, а украшения прятала в ванной комнате съемной квартиры.
Подробнее – в программе "Безопасный город".