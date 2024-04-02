Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": суд в Москве арестовал домработницу за кражу на сумму более 2 млн руб

"Безопасный город": суд в Москве арестовал домработницу за кражу на сумму более 2 млн руб

"Безопасный город": в Москве раскрыли схему мошенничества отца и дочери

"Безопасный город": мошенники украли у гандболиста Шишкарева 20 тыс руб

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Более 220 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" получили матпомощь

На севере Подмосковья с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

11 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Подмосковье

Новости мира: лавина сошла недалеко от горнолыжного курорта в Швейцарии

Парк львов "Земля Прайда" затопило в Подмосковье

Суд в Москве заключил под стражу 43-летнюю домработницу, которая украла деньги и украшения у семьи москвичей на сумму более двух миллионов рублей. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что владельцев квартиры часто не было дома, и в это время домработница воровала чужое имущество. Деньги она сразу переводила родственникам, а украшения прятала в ванной комнате съемной квартиры.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика