"Безопасный город": суд в Москве арестовал домработницу за кражу на сумму более 2 млн руб

Суд в Москве заключил под стражу 43-летнюю домработницу, которая украла деньги и украшения у семьи москвичей на сумму более двух миллионов рублей. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что владельцев квартиры часто не было дома, и в это время домработница воровала чужое имущество. Деньги она сразу переводила родственникам, а украшения прятала в ванной комнате съемной квартиры.

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