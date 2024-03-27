"Безопасный город": спасатели рассказали, как проходит их служба по охране ГАБТ в Москве

Всемирный день театра отмечается 27 марта. Это праздник театральных работников: актеров, режиссеров, театральных художников и, конечно же, зрителей.

Государственный академический Большой театр – один из крупнейших в России, он занимает особое место в мире театров оперы и балета. На его спектаклях и премьерах не бывает свободных мест. Но кто обеспечивает безопасность театра, актеров, работников и зрителей? Подробнее – в программе "Безопасный город".

