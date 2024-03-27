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27 марта, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": спасатели рассказали, как проходит их служба по охране ГАБТ в Москве

"Безопасный город": спасатели рассказали, как проходит их служба по охране ГАБТ в Москве

В Москве усилили контроль безопасности из-за половодья

"Безопасный город": москвичам рассказали, как спасатели готовятся к половодью

"Безопасный город": в Москве усилили меры безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле"

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 26 марта

Москвичей предупредили о новой схеме мошеннического обмана

Правоохранители усилили меры безопасности у Басманного суда Москвы

Вокруг Басманного суда в Москве выставили металлические заграждения

Меры безопасности усилили возле Басманного суда в Москве

Возле Басманного суда в Москве усилили охрану

Всемирный день театра отмечается 27 марта. Это праздник театральных работников: актеров, режиссеров, театральных художников и, конечно же, зрителей.

Государственный академический Большой театр – один из крупнейших в России, он занимает особое место в мире театров оперы и балета. На его спектаклях и премьерах не бывает свободных мест. Но кто обеспечивает безопасность театра, актеров, работников и зрителей? Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностькультуравидеоАлександр Астахов
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