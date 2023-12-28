"Безопасный город": москвичам рассказали, как работают спасатели зимой

Полицейские патрули, охотоведы и спасатели в зимнее время года для спасения людей используют снегоход. Прицепленные сани выдерживают до 500 килограммов, сам снегоход – двух человек и спасательное оборудование.

Главное его преимущество – скорость. За несколько секунд снегоход разгоняется до 100 километров в час. Этот транспорт используется не только в отдаленных регионах, но и в мегаполисах.

О специфике работы спасателей зимних условиях – в программе "Безопасный город".