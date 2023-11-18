Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 06:53

Общество

МЧС РФ подготовило 3 тысячи единиц спецтехники для спасения в зимних условиях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС России привело в готовность 3 тысячи единиц специальной техники для работ по оказанию помощи зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России.

В преддверии зимы МЧС России подготовило 3 тысячи единиц спецтехник для спасения людей. В частности, плавающие гусеничные снегоболотоходы, транспортеры, гусеничные двухсекционные вездеходы, снегоходы, катера на воздушной подушке и другую технику.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 февраля улучшить систему оповещения о ЧС в России. Предлагается создать общую открытую информационную систему районирования территорий по рискам возникновения ЧС на базе Дальневосточного федерального университета при участии Российской академии наук.

Читайте также

общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика