МЧС РФ подготовило 3 тысячи единиц спецтехники для спасения в зимних условиях

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МЧС России привело в готовность 3 тысячи единиц специальной техники для работ по оказанию помощи зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России.

В преддверии зимы МЧС России подготовило 3 тысячи единиц спецтехник для спасения людей. В частности, плавающие гусеничные снегоболотоходы, транспортеры, гусеничные двухсекционные вездеходы, снегоходы, катера на воздушной подушке и другую технику.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 февраля улучшить систему оповещения о ЧС в России. Предлагается создать общую открытую информационную систему районирования территорий по рискам возникновения ЧС на базе Дальневосточного федерального университета при участии Российской академии наук.