Глава Минстроя РФ назвал причину обрушения дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал "МЧС Астраханской области"

Обрушение двух подъездов жилой пятиэтажки в Астрахани связано с недосмотром надзорных органов. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на восьмом Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, передает РИА Новости.

Он уверен, что любые изменения в объекте не должны делать просто так, их надо контролировать. Файзуллин назвал залогом недопущения таких трагедий внимательную работу и контроль соответствующих ведомств. Министр добавил, что внесение изменений в газовый закон также поможет повысить безопасность домов, в которых проведен газ.

В свою очередь, главный архитектор АО ВДНХ Сергей Соколов заявил, что часть дома рухнула после того, как один из жильцов сделал в своей квартире перепланировку и повредил несущие конструкции здания, сообщает телеканал "360".

По его словам, желательно, чтобы перепланировку в жилых домах не делали. Лучше сразу покупать квартиру, которая нужна, и ничего там не менять, уточнил он.

Архитектор считает, что перепланировка может быть в редких случаях и то при наличии разрешительных документов и согласования. Он рассказал, что в России каждый делает ремонт в квартире, как хочет, надзора за этим также нет. А вот законы, регулирующие перепланировку, есть, но их соблюдение никто не контролирует, сказал Соколов.

Эксперт отметил, что в пятиэтажках все стены являются несущими или самонесущими. Их нельзя разрушать или видоизменять, предупредил он.

Также доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, какая ответственность грозит собственнику квартиры, который сделал незаконную перепланировку.

Он сослался на статью 25 Жилищного кодекса РФ, согласно которому перепланировка – изменение конфигурации помещения. Это можно сделать только в случае, если это не нарушает права других людей и не создает угрозу их безопасности, сказал Соловьев.

Кроме того, по словам юриста, часть 2 статьи 7.21 КоАП в новой редакции предусматривает ответственность за самовольные переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме. За это предусмотрен штраф для физлиц от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч, для юрлиц – от 40 до 50 тысяч, напомнил специалист.

Но если экспертиза подтвердит, что обрушение произошло по вине владельца квартиры, сделавшего незаконную перепланировку, то утратившие жилье соседи могут подать иск в суд и потребовать компенсации морального и материального ущерба, добавил Соловьев. По его словам, за тяжкие последствия в отношении собственника могут завести и уголовное дело.

В заключение он выразил надежду, что трагедия в Астрахани поможет устранить законодательный пробел.

Вечером 16 ноября в жилом доме на Вокзальной площади обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали три пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Губернатор уточнил, что один человек погиб в результате ЧП.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома.

Кроме того, глава СК РФ поручил незамедлительно возбудить уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств Александр Бастрыкин отправил в Астрахань следователей-криминалистов и судмедэкспертов.

Позднее в связи с инцидентом в Астрахани ввели региональный режим ЧС. Бабушкин подчеркнул, что администрация принимает все необходимые меры, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд для проживания всем нуждающимся жильцам обрушившегося дома.

Утром 17 ноября региональный главк МЧС сообщил, под завалами части обрушившегося жилого дома в Астрахани нет людей. Согласно списку учета жильцов, все проживающие в обрушившихся подъездах установлены, пропавших нет.

Прокуратура Астраханской области проконтролирует соблюдение прав эвакуированных жильцов обрушившегося жилого дома.

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