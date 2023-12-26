Спасатели не рекомендовали покупать новогодние гирлянды на маркетплейсах

Спасатели не рекомендуют покупать новогодние гирлянды на маркетплейсах – такие украшения лучше выбирать в крупных магазинах, где продаются сертифицированные товары. Эксперты отмечают тревожную тенденцию: дело в том, что на маркетплейсах встречаются гирлянды с тонкой изоляцией. А значит, есть риск пожара.

Замначальника пожарно-спасательного центра напомнил, что использование бенгальских огней в квартирах запрещается. Максимум, что можно использовать в помещениях, – хлопушки, указал он. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.