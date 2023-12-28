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28 декабря, 15:04

Общество

Россиянам назвали необычные способы декорирования дома к Новому году

Фото: 123RF/loonara

Украсить жилое пространство к новому году можно не только обычными гирляндами и мишурой. Об этом "Газете.ру" сообщила дизайнер Анна Устюжанинова.

"Для зимних праздников предлагаю обратить внимание на очевидные ветки ели и рябины и менее очевидные маки, эвкалипт и даже красные розы", – отметила она.

Из перечисленных элементов дизайнер предложила составить композиции в красно-зеленых тонах, а затем разместить их по дому. Живые растения дадут аромат, который не оставит равнодушными жильцов и гостей.

Задекорировать дом к Новому году также можно бусами. Их можно разложить на плоских поверхностях: полках, подоконниках, каминах и стеллажах.

Вместе с этим Устюжанинова предложила наполнить стеклянные вазы новогодними шарами и гирляндами. Такие композиции можно разместить в разных уголках дома.

Ранее агроном Петр Синьковский рекомендовал после покупки живой ели оставить ее на сутки на балконе, а только потом заносить в дом. Из-за резкого перепада температур дерево не простоит долго. Более того, эксперт посоветовал поместить ель в специальный субстрат, состоящий, например, из опилок и прокаленного песка.

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