Терапевт дала советы по сбору новогодней аптечки

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Если человек страдает хроническими заболеваниями, то в его новогодней аптечке должны быть препараты для ежедневного приема. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Романенко.

Она подчеркнула важность наличия в достаточном количестве необходимых лекарств, так как в новогодние выходные некоторые аптеки могут быть закрыты.

При этом Романенко рекомендовала россиянам, у которых нет хронических заболеваний, также озаботиться комплектацией аптечки базовыми препаратами.

"Желательно иметь жаропонижающие препараты на основе парацетамола, ибупрофена, которые помогут безопасно снизить температуру. Потому что, как мы знаем, любое простудное заболевание зачастую протекает с повышением температуры", – отметила врач, добавив, что лекарства должны быть простыми, а не комбинированными.

Кроме того, она рекомендовала добавить в аптечку препараты для облегчения проблем с желудочно-кишечным трактом, например сорбенты и спазмолитики, а также приобрести бинты, вату и антисептики для обработки ран и порезов.

"Праздники, развлекательные мероприятия – можно и палец порезать", – пояснила специалист.

Врач также призвала не использовать антибиотики при вирусных заболеваниях, так как они могут ухудшить состояние иммунной системы организма.

Ранее руководитель отдела качества фармологистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, что не стоит без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты, например антибиотики.

По его словам, лекарство в процессе лечения может измениться, если перестанет быть эффективным. Подобная ситуация может произойти в лечении любых заболеваний, когда приходится долго принимать одни и те же препараты, отметил специалист.

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