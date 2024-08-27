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27 августа, 01:00

Технологии

"Мослекторий": Роман Душкин – об интеллектуальных системах в Москве

"Мослекторий": Роман Душкин – об интеллектуальных системах в Москве

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Об этом ночью в проекте "Мослекторий" из летней студии в парке "Музеон", где проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", расскажет старший преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем, НИЯУ МИФИ Роман Душкин.

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