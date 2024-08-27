"Мослекторий": Роман Душкин – об интеллектуальных системах в Москве

В чем уникальность работы московских светофоров? Как обучаются интеллектуальные системы в городе? Что ученые называют новым электричеством? И стоит ли бояться технологий?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" из летней студии в парке "Музеон", где проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", расскажет старший преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем, НИЯУ МИФИ Роман Душкин.