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Общество

"Мослекторий": Георгий Филатов – о тайнах эпохи СССР

"Мослекторий": Георгий Филатов – о тайнах эпохи СССР

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Историк Георгий Филатов рассказал о тайнах эпохи Советского Союза. Он объяснил, что происходило за "железным занавесом", о чем многие граждане не догадывались.

Почему в СССР основали четыре республики, а вышли из него 15? Для чего в 50-х годах прошлого века всю страну засеивали кукурузой? Когда в квартирах москвичей появились первые холодильники и как головной убор стал визитной карточкой советских вождей? Об этом в проекте "Мослекторий" расскажет историк Георгий Филатов.

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