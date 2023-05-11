"Мослекторий": Георгий Филатов – о тайнах эпохи СССР

Историк Георгий Филатов рассказал о тайнах эпохи Советского Союза. Он объяснил, что происходило за "железным занавесом", о чем многие граждане не догадывались.

Почему в СССР основали четыре республики, а вышли из него 15? Для чего в 50-х годах прошлого века всю страну засеивали кукурузой? Когда в квартирах москвичей появились первые холодильники и как головной убор стал визитной карточкой советских вождей? Об этом в проекте "Мослекторий" расскажет историк Георгий Филатов.