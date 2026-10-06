"Техно": компания Figure утилизировала роботов Figure 02

Американская компания Figure утилизировала предыдущее поколение человекоподобных роботов. Роботов Figure 02 отправили на литейный завод в Финляндию. Их поместили в плавильни с 75 тоннами кипящей стали.

Причина утилизации практичная. Разбирать каждого робота вручную затратно, а внутри содержатся собственные технологии. Поэтому было решено все переплавить. Из переплавленного материала сделают ограниченную серию памятных сувениров.

Об этом – в программе "Техно".