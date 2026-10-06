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06 октября, 14:00

Технологии

"Техно": компания Figure утилизировала роботов Figure 02

"Техно": компания Figure утилизировала роботов Figure 02

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Американская компания Figure утилизировала предыдущее поколение человекоподобных роботов. Роботов Figure 02 отправили на литейный завод в Финляндию. Их поместили в плавильни с 75 тоннами кипящей стали.

Причина утилизации практичная. Разбирать каждого робота вручную затратно, а внутри содержатся собственные технологии. Поэтому было решено все переплавить. Из переплавленного материала сделают ограниченную серию памятных сувениров.

Об этом – в программе "Техно".

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