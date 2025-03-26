"Техно": как сделать фото на паспорт с помощью нейросетей

Благодаря нейросетям больше не нужно придумывать образы и тратиться на макияж, чтобы сделать профессиональное фото. Снимок, в том числе на паспорт можно сделать с помощью искусственного интеллекта.

Ведущая программы Екатерина Сухарева выяснила, насколько это законно, что думают о цифровых конкурентах владельцы фотоателье и показала весь процесс в нескольких нейросетях: Remini, AiPassportPhotos и AI Ease’s free passport photo maker.

Подробнее – в программе "Техно".