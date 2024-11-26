"Техно": протезы конечностей разных уровней сложности разрабатывают в Москве

Компания "Моторика", которая является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" разрабатывает функциональные протезы конечностей разных уровней сложности. Генеральный директор компании Андрей Давидюк отметил, что продукция уже поставляется за рубеж, и пользователи живут в 15 странах мира.

Сами протезы печатают на 3D-принтере, на нем удобно создавать протезы под разные виды травм. Напальчники отливают из силикона, как иногда и внутреннюю часть, чтобы соприкосновение с кожей было комфортным.

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