Сергунина подвела итоги серии московских конкурсов "Дизайн-цех"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершился цикл конкурсов "Дизайн-цех" за 2024 год. Он проводился в три потока, в рамках которых свое мастерство продемонстрировали 360 дизайнеров, художников, маркетологов и студентов профильных направлений вузов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники разрабатывали сувенирную продукцию для музеев, парков и акции "Тотальный диктант", передает портал мэра и правительства столицы.

"Проект дает возможность молодым и опытным специалистам заявить о себе, найти единомышленников и заказчиков. В этом году число заявок выросло на 10% по сравнению с 2023-м и достигло почти 860. Участники представили больше 100 идей", – отметила Сергунина.

В каждом потоке конкурса жюри выбирало по 120 участников, которые в дальнейшем объединялись в команды и разрабатывали дизайн сувенирной продукции для организаций-партнеров. Концепции оценивались на основании нескольких показателей. В том числе жюри изучали проекты на соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации.

Так, в честь 20-летия акции "Тотальный диктант" дизайнеры создали коллекцию одежды с толстовками, футболками, кепками, обложками для паспорта и открытками. В свою очередь Парк Горького проявил интерес к концепции сувениров, созданных из переработанных материалов. Участники конркуса представили дождевики, панамы и прочие аксессуары.

При этом в конце октября был проведен заключительный конкурс этого года. В качестве заказчиков на нем выступили Музей космонавтики, Музей М. А. Булгакова, Государственный музей – культурный центр "Интеграция" имени Н. А. Островского, Государственный дворцово-парковый музей-заповедник "Останкино и Кусково", а также Гжельский фарфоровый завод.

Так, музей-заповедник "Останкино и Кусково" заинтересовался одеждой, на которую нанесли принты картин и архитектурных объектов, а также термосами в форме старинной печи и светильниками, похожими на птичник.

Вместе с тем для Музея космонавтики были разработаны две концепции. Первая из них включала в себя тканевые сумки, ручки и блокноты с изображениями спутников, а во вторую вошли закладки для книг и значки с цитатами знаменитых космонавтов и ученых.

В столице также пройдет конкурс проектов социально ответственных предпринимателей и социально ориентированных НКО "Мой добрый бизнес". Подать на него заявку можно будет до 18 ноября 2024 года. Принять участие могут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые, субъекты крупного бизнеса, занимающиеся программами социальной корпоративной ответственности, а также социально ориентированные НКО, работа которых связана с решением социальных проблем.