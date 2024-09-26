"Техно": компания Neuralink создала технологию, позволяющую видеть слепым

Команда программы "Техно" сделала подборку новостей из мира технологий.

Компания Neuralink американского бизнесмена Илона Маска создала технологию, которая позволит видеть людям, потерявшим глаза, а также слепым от рождения, у которых есть здоровая зрительная кора мозга.

Вышли обзоры iPhone 16 Pro. Пользователи не оценили новую кнопку управления камерой, а также заявили, что модель Pro Max получилась слишком большой. Традиционно новинки назвали лучшими iPhone, которые когда-либо создавала корпорация Apple.

Стартап Runway объявил о заключении сделки с киностудией Lionsgate, которая выпустила фильмы "Джон Уик" и "Голодные игры". Совместно они создадут искусственный интеллект (ИИ) для видеопроизводства и монтажа. В первую очередь с помощью ИИ начнут создавать раскадровки, фоны и спецэффекты.