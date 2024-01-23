В Госдуме планируют обязать сервисы предупреждать о списаниях платы по подпискам

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В Госдуме планируют принять закон, согласно которому онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам. Об этом сообщает газета "Известия".

"На законопроект получен официальный отзыв правительства. Это позволяет Госдуме рассмотреть и принять его в первом чтении. Сейчас он находится в числе тех, которые мы планируем рассмотреть в марте", – рассказал зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам депутата, для проработки уточнений и предложений от бизнес-сообщества была создана рабочая группа, в которой принимают участие представители Роспотребнадзора, Банка России, "Яндекса", Ozon, ассоциации "Интернет-видео" и других компаний.

Свинцов уточнил, что депутаты не хотят нанести вред предпринимателям, которые обеспечивают граждан сервисами, но планируют искоренить ситуацию, при которой россияне платят деньги за те услуги, которыми не пользуются. По его словам, подобные ситуации возникают из-за того, что сервисы иногда не присылают уведомления о продлении подписки или делают это в непонятной форме. Кроме того, по словам депутата, компании иногда усложняют для пользователей возможность отписаться от подписки.

В Банке России заявили, что поддерживают предлагаемые законопроектом механизмы и считают, что урегулирование порядка реализации платных цифровых подписок позволит защитить права потребителей и не допустить скрытых списаний денег с пользователей.

О том, что в Госдуму внесут законопроект, по которому интернет-сервисы обязуют уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем, сообщалось еще в марте прошлого года. Речь шла об онлайн-кинотеатрах, музыкальных стримингах и других сервисах. Однако, несмотря на положительное заключение кабмина, законопроект в прошлом году не рассматривался.



"Техно": онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписки без уведомления