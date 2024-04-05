"Техно": топ-3 сайтов, на которых можно бесплатно заниматься спортом с тренерами

С помощью московских сервисов жители столицы могут заниматься спортом с профессиональными тренерами бесплатно. Например, можно использовать сайт "Спортивные выходные" – там можно записаться на бесплатную тренировку. При этом занятия проходят в живописным местах столицы.

Еще можно использовать сайт "Мой спортивный район" и сервис "Поиск и бронирование спортивных услуг" на портале mos.ru. Подробнее – в программе "Техно".