"Техно": как работает единая автоматизированная инфосистема в библиотеках столицы

В конце 2018 года в столице началось внедрение единой автоматизированной библиотечной информационной системы. Благодаря ей пользователи могут дистанционно ознакомиться со списком книг и забронировать понравившиеся, а затем забрать их в постамате.

На самих изданиях появились специальные метки, которые позволяют сотрудникам видеть, где именно находится книга. Кроме того, можно не приходить в библиотеку, а получить доступ к цифровой версии произведения.

Подробнее о том, как работает система, – в программе "Техно".