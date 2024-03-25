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Новости

25 марта, 16:00

Технологии

"Техно": как работает единая автоматизированная инфосистема в библиотеках столицы

"Техно": как работает единая автоматизированная инфосистема в библиотеках столицы

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В конце 2018 года в столице началось внедрение единой автоматизированной библиотечной информационной системы.  Благодаря ей пользователи могут дистанционно ознакомиться со списком книг и забронировать понравившиеся, а затем забрать их в постамате. 

На самих изданиях появились специальные метки, которые позволяют сотрудникам видеть, где именно находится книга. Кроме того, можно не приходить в библиотеку, а получить доступ к цифровой версии произведения.

Подробнее о том, как работает система, – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
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