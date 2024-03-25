25 марта, 16:00Технологии
"Техно": как работает единая автоматизированная инфосистема в библиотеках столицы
В конце 2018 года в столице началось внедрение единой автоматизированной библиотечной информационной системы. Благодаря ей пользователи могут дистанционно ознакомиться со списком книг и забронировать понравившиеся, а затем забрать их в постамате.
На самих изданиях появились специальные метки, которые позволяют сотрудникам видеть, где именно находится книга. Кроме того, можно не приходить в библиотеку, а получить доступ к цифровой версии произведения.
Подробнее о том, как работает система, – в программе "Техно".