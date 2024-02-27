"Техно": нейросеть расшифровала более 10 млн страниц исторических документов за 2023 год

Благодаря инновационным архивам москвичи теперь могут быстрее находить информацию о себе и своих родственниках и предках. Нейросеть в сервисе "По архивам" за 2023 год расшифровала более 10 миллионов страниц исторических документов, среди них – переписи населения, свидетельства о рождении, браке и смерти. Также в приложении собраны периодические издания – газеты и журналы прошлых лет.

Как устроены обновленные хранилища документов? Подробнее – в программе "Техно".