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27 февраля, 12:45

Технологии

"Техно": нейросеть расшифровала более 10 млн страниц исторических документов за 2023 год

"Техно": нейросеть расшифровала более 10 млн страниц исторических документов за 2023 год

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Благодаря инновационным архивам москвичи теперь могут быстрее находить информацию о себе и своих родственниках и предках. Нейросеть в сервисе "По архивам" за 2023 год расшифровала более 10 миллионов страниц исторических документов, среди них – переписи населения, свидетельства о рождении, браке и смерти. Также в приложении собраны периодические издания – газеты и журналы прошлых лет.

Как устроены обновленные хранилища документов? Подробнее – в программе "Техно".

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