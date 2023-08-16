"Техно": вышло продолжение компьютерной игры Atomic Heart

Вышло продолжение компьютерной игры Atomic Heart. Разработчики сделали игру сложнее для прохождения, чем предыдущие части.

Разработана бутылка, из которой можно пить воду из лужи. Все дело в фильтрации, которая способна убить 99,9% бактерий.

Представлен трехколесный электрический велосипед с четырьмя режимами езды, круиз-контролем, функцией заднего хода и возможностью разгона до 65 километров в час. Какие еще есть функции у изобретения?

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