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"Техно": вышло продолжение компьютерной игры Atomic Heart

"Техно": вышло продолжение компьютерной игры Atomic Heart

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Вышло продолжение компьютерной игры Atomic Heart. Разработчики сделали игру сложнее для прохождения, чем предыдущие части.

Разработана бутылка, из которой можно пить воду из лужи. Все дело в фильтрации, которая способна убить 99,9% бактерий.

Представлен трехколесный электрический велосипед с четырьмя режимами езды, круиз-контролем, функцией заднего хода и возможностью разгона до 65 километров в час. Какие еще есть функции у изобретения?

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
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