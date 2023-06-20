"Техно": появилась технология для генерации речи персонажей в компьютерных играх

Представлена технология для генерации речи и лицевых анимаций персонажей в компьютерных играх. Реплики не записываются заранее, а создаются автоматически нейросетью.

Также стало известно, что компания Google выпустила бета-версию Android 14 с функцией, которая позволит владельцам смартфонов использовать устройства как веб-камеру с качественным изображением.

Подробности – в программе "Техно".