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Технологии

"Техно": появилась технология для генерации речи персонажей в компьютерных играх

"Техно": появилась технология для генерации речи персонажей в компьютерных играх

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Представлена технология для генерации речи и лицевых анимаций персонажей в компьютерных играх. Реплики не записываются заранее, а создаются автоматически нейросетью.

Также стало известно, что компания Google выпустила бета-версию Android 14 с функцией, которая позволит владельцам смартфонов использовать устройства как веб-камеру с качественным изображением.

Подробности – в программе "Техно".

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