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Наука

"Техно": компания Axiom Space провела второй коммерческий полет с туристами

"Техно": компания Axiom Space провела второй коммерческий полет с туристами

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Аэрокосмическая компания Axiom Space провела второй коммерческий полет с туристами. Они будут оказывать помощь сотрудникам МКС в работе над экспериментами и научными проектами.

В Канаде представлен бот с искусственным интеллектом и возможностью выполнять более 100 задач в сфере розничной торговли. Робот может поднимать предметы весом до 25 килограммов и ездить со скоростью до 4,8 километра в час.

Корейские инженеры разработали технологию, благодаря которой роботы смогут ориентироваться в условиях ограниченной видимости. Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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