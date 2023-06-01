"Техно": компания Axiom Space провела второй коммерческий полет с туристами

Аэрокосмическая компания Axiom Space провела второй коммерческий полет с туристами. Они будут оказывать помощь сотрудникам МКС в работе над экспериментами и научными проектами.

В Канаде представлен бот с искусственным интеллектом и возможностью выполнять более 100 задач в сфере розничной торговли. Робот может поднимать предметы весом до 25 килограммов и ездить со скоростью до 4,8 километра в час.

Корейские инженеры разработали технологию, благодаря которой роботы смогут ориентироваться в условиях ограниченной видимости. Подробности – в программе "Техно".