КНДР не смогла запустить в космос свой первый разведывательный спутник

Северная Корея не смогла запустить в космос свой первый разведывательный спутник. Проблемы возникли во время запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя. Из-за этого ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море.

В Национальном агентстве космического развития КНДР заявили, что расследуют инцидент, устранят дефекты и как можно скорее проведут повторный запуск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.