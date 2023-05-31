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Наука

КНДР не смогла запустить в космос свой первый разведывательный спутник

КНДР не смогла запустить в космос свой первый разведывательный спутник

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Северная Корея не смогла запустить в космос свой первый разведывательный спутник. Проблемы возникли во время запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя. Из-за этого ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море.

В Национальном агентстве космического развития КНДР заявили, что расследуют инцидент, устранят дефекты и как можно скорее проведут повторный запуск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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