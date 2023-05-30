Запуск автоматической станции "Луна-25" состоится в августе 2023 года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Запуск автоматической станции "Луна-25", которая станет первой отечественной лунной миссией почти за 50 лет, состоится в августе 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Сейчас аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний – на стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии – мягкой посадки на поверхность Луны", – отметили в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что, как показывает отечественный и зарубежный опыт, этап посадки является решающим для успешного проведения миссии. Впервые в истории космонавтики ее планируется осуществить в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны.

В "Роскосмосе" добавили, что специалистам необходимо провести дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивой работы земных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность, чтобы достичь необходимой надежности реализации миссии.

В феврале этого года в "Роскосмосе" сообщали, что запуск автоматической станции "Луна-25" пройдет в середине июля 2023 года.

"Роскосмос" не первый год готовит научную миссию "Луна-25". Первоначально предполагалось, что датой миссии станет октябрь 2021 года, однако в конце августа запуск перенесли на май 2022 года, а впоследствии и на 2023 год.