Спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки военных объектов Украины – СМИ

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Новый российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет использоваться для разведки объектов Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

По данным источника, спутник будет проходить над Украиной в среднем два раза в сутки и будет вести съемку военных объектов в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр. Он отметил, что подобная съемка может проводиться вне зависимости от времени суток и погоды.

Собеседник агентства отметил, что данный спутник позволит вести слежку за сосредоточением солдат Украины, переброской техники, а также возведением новых фортификационных объектов.

Спутник "Кондор-ФКА" получил в системе командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) кодовое обозначение COSMOS-2569.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" состоялся в ночь на 27 мая с космодрома Восточный. Спутник был штатно выведен на заданную орбиту.