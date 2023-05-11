"Техно": устройство для сна Deep

В рубрике "обзор гаджетов" рассказывают о различных устройствах. Например, существует гаджет для сна Deep – это минималистичный кубик с одной сенсорной кнопкой, убранной назад индикацией и с возможностью дистанционного управления.

Тестирование показало, что кубик способствует увеличению глубокого сна и мягкому пробуждению. В 2018 году устройство было протестировано на людях и в итоге был получен патент.

Подробности – в программе "Техно".