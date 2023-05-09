Праздничный салют в честь Дня Победы пройдет в Москве 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Праздничный салют в честь Дня Победы начнется в 22:00 9 мая. Он будет длиться 10 минут на 16 точках в городе, заявила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Согласно информации, военные Отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина будут проводить мероприятие по уникальной высотной и цветографической схеме.

"Одним из самых ярких моментов станет салют в цветах государственного флага страны", – подчеркнула пресс-служба.

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"Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны", – добавляется в сообщении.

В 10:00 9 мая на Красной площади в Москве начался парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Церемония выноса символов состоялась под композицию "Священная война".

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