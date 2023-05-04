16:29Технологии
Больше половины студентов ведущих вузов РФ покупают последние модели iPhone
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Больше половины студентов ведущих российских вузов покупают последние модели iPhone. Об этом порталу Москва 24 рассказали в ПАО "МТС".
Компания услуг мобильной связи проанализировала данные Big Data, и выяснила, какими смартфонами пользуются студенты МГИМО и МГУ.
"Самым популярным брендом смартфонов среди них стал Apple, а самые дорогие модели чаще встречаются в МГУ", – отмечается в сообщении.
В МТС уточнили, что Apple находится на первом месте по количеству пользователей в обоих вузах. В МГУ доля пользователей смартфонов этого бренда составляет 66%, в МГИМО – 64%. В МГУ используют эти гаджеты в шесть раз больше, чем в МГИМО в силу большого разрыва в общем числе студентов.
Наиболее популярной моделью в обоих вузах является iPhone 11. Также специалисты представили Топ-10 смартфонов, которые зарегистрированы в сети МТС в МГИМО и МГУ в апреле 2023 года:
- Apple iPhone 11;
- Apple iPhone 12;
- Apple iPhone 13;
- Apple iPhone 14;
- Apple iPhone 7;
- Apple iPhone SE;
- Apple iPhone X;
- Apple iPhone XR;
- Apple iPhone XS;
- Xiaomi Redmi Note 10.
При этом самых последних моделей iPhone в МГУ больше – 9% от всех гаджетов против 8% в МГИМО. В цифрах разница ощущается больше чем в семь раз. Две трети в обоих вузах занимает модель iPhone 14 Pro Max.
Уточняется, что среднее время использования смартфонов в вузах отличается. Так, в МГУ студенты проводят в сети порядка 38 часов в месяц, в МГИМО – около 15 часов. Причем в МГИМО девушки и юноши пользуются мобильным интернетом примерно одинаковое количество времени. В МГУ девушки используют интернет в семь раз чаще юношей, по 37 и 35 часов соответственно.
Специалисты составили аналитику на основе обезличенных данных о трафике абонентов МТС в апреле 2023 года.
Ранее сообщалось, что за последние три года стоимость iPhone 12 mini упала в среднем на 20 тысяч рублей.
На старте продаж в 2020 году цена на модель достигала 70 тысяч рублей, однако теперь его можно купить за 50 тысяч. Таким образом, падение стоимости составило почти 30%.
Отмечается, что последним смартфоном Apple модели mini стал iPhone 13 mini.
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