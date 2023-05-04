Больше половины студентов ведущих вузов РФ покупают последние модели iPhone

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больше половины студентов ведущих российских вузов покупают последние модели iPhone. Об этом порталу Москва 24 рассказали в ПАО "МТС".

Компания услуг мобильной связи проанализировала данные Big Data, и выяснила, какими смартфонами пользуются студенты МГИМО и МГУ.

"Самым популярным брендом смартфонов среди них стал Apple, а самые дорогие модели чаще встречаются в МГУ", – отмечается в сообщении.

В МТС уточнили, что Apple находится на первом месте по количеству пользователей в обоих вузах. В МГУ доля пользователей смартфонов этого бренда составляет 66%, в МГИМО – 64%. В МГУ используют эти гаджеты в шесть раз больше, чем в МГИМО в силу большого разрыва в общем числе студентов.

Наиболее популярной моделью в обоих вузах является iPhone 11. Также специалисты представили Топ-10 смартфонов, которые зарегистрированы в сети МТС в МГИМО и МГУ в апреле 2023 года:

Apple iPhone 11;

Apple iPhone 12;

Apple iPhone 13;

Apple iPhone 14;

Apple iPhone 7;

Apple iPhone SE;

Apple iPhone X;

Apple iPhone XR;

Apple iPhone XS;

Xiaomi Redmi Note 10.

При этом самых последних моделей iPhone в МГУ больше – 9% от всех гаджетов против 8% в МГИМО. В цифрах разница ощущается больше чем в семь раз. Две трети в обоих вузах занимает модель iPhone 14 Pro Max.

Уточняется, что среднее время использования смартфонов в вузах отличается. Так, в МГУ студенты проводят в сети порядка 38 часов в месяц, в МГИМО – около 15 часов. Причем в МГИМО девушки и юноши пользуются мобильным интернетом примерно одинаковое количество времени. В МГУ девушки используют интернет в семь раз чаще юношей, по 37 и 35 часов соответственно.

Специалисты составили аналитику на основе обезличенных данных о трафике абонентов МТС в апреле 2023 года.

Ранее сообщалось, что за последние три года стоимость iPhone 12 mini упала в среднем на 20 тысяч рублей.

На старте продаж в 2020 году цена на модель достигала 70 тысяч рублей, однако теперь его можно купить за 50 тысяч. Таким образом, падение стоимости составило почти 30%.

Отмечается, что последним смартфоном Apple модели mini стал iPhone 13 mini.



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