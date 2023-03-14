13:00Технологии
"Техно": суд в метавселенной и производство линейки Android-смартфонов в РФ
Заседание в метавселенной, которое было произведено Колумбийским судом показало, что вполне реально представлять интересы сторон в виртуальной реальности, при этом не нарушая принцип справедливого судебного разбирательства.
В России хотят запустить производство линейки Android-смартфонов. Основатель Национальной компьютерной корпорации готов вложить 10 миллиардов рублей для реализации данного проекта.
Подробнее – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО