Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Технологии

"Техно": суд в метавселенной и производство линейки Android-смартфонов в РФ

"Техно": суд в метавселенной и производство линейки Android-смартфонов в РФ

"Техно": технологии ретейла

Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте"

Сроки ремонта техники Apple увеличатся в РФ с апреля – СМИ

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Вышел симулятор путешествия на пассажирском поезде по России

Сбой произошел в работе сервиса "Самокат"

"Техно": новинка Motorola в области спутниковой связи

"Актуальный репортаж": крупные операторы связи в РФ могут отключать мелких партнеров

В "СберСпасибо" заявили о проверке информации об утечке данных

Заседание в метавселенной, которое было произведено Колумбийским судом показало, что вполне реально представлять интересы сторон в виртуальной реальности, при этом не нарушая принцип справедливого судебного разбирательства.

В России хотят запустить производство линейки Android-смартфонов. Основатель Национальной компьютерной корпорации готов вложить 10 миллиардов рублей для реализации данного проекта.

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика