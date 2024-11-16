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16 ноября, 08:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал о гастрите

"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал о гастрите

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Как понять, что у человека уже начался гастрит? Как стресс может привести к гастриту? Какой тест поможет определить, есть ли это заболевание?

Как правильно питаться, чтобы защитить себя от гастрита, какие продукты нужно добавить в свой рацион, а какие исключить? Как гастрит может привести к язве и внутреннему кровотечению?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил заведующий гастроэнтерологическим отделением ГКБ имени Буянова Илья Федоров.

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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