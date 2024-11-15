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15 ноября, 08:45

Новости

Собянин: в Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

Собянин: в Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо

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В Москве число спасенных пациентов с инфарктами за последние 10 лет увеличилось в 2 раза. К такому результату удалось прийти за счет того, что в городе сформировали единую инфарктную сеть из 19 сосудистых центров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

В городе удалось организовать эффективную систему маршрутизации пациентов, было проведено переоснащение клиник.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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