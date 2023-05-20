"Доктор 24. Темы недели": усталость

Москвичам рассказали, какие наши пищевые ошибки часто нас утомляют и, что добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, если наступает сильная усталость.

О чем сигнализирует постоянная дневная сонливость? Что такое синдром информационной усталости и как его преодолеть? Почему врачи называют синдром хронической усталости крайне опасной болезнью? Когда усталость – это признак того, что прошлым летом вас укусил клещ? Как заставить организм вырабатывать эндорфины, если вы постоянно устаете на работе? Разбираемся в главных причинах усталости и способах ее устранения.

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