В столичном метро задержали разбившего турникет мужчину

В столичном метро задержали мужчину, который разбил ногой одну из стеклянных створок турникета. Инцидент произошел на входе станции "Динамо".

Дело в том, что злоумышленник не хотел оплачивать свой проезд. После этого он спустился на платформу, но потом снова вернулся к турникетам, где и был задержан. Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и вандализм.

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