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Происшествия

Столичная полиция задержала мужчину, укравшего рюкзак с деньгами

Столичная полиция задержала мужчину, укравшего рюкзак с деньгами

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Кража рюкзака с деньгами и документами попала на запись с камеры видеонаблюдения в Москве. Все произошло в летнем кафе ночью на Летниковской улице.

Хозяин рюкзака оставил его на стуле и ненадолго отлучился. Когда он вернулся, то уже не обнаружил своих вещей. Пострадавший обратился в полицию.

В итоге подозреваемого задержали на Павелецкой набережной. Им оказался 56-летний приезжий из Тульской области, который в последнее время жил в Москве. Рюкзак у него забрали, а деньги, 130 тысяч рублей, он успел потратить. Кроме того, документы владельца рюкзака мужчина выбросил. На задержанного завели уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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