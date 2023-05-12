Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Вы незаменимы в лечебном деле – вносите большой вклад в работу больниц и поликлиник. Вы помогаете врачам, пациентам и их родственникам. От внимательности, трудолюбия и компетентности медсестер и медбратьев зачастую зависит жизнь пациентов, их настрой на выздоровление", – написал мэр.



По его словам, эта работа требует мастерства и постоянной самоотдачи. Для этого медперсонал в Москве совершенствуют свои навыки, осваивая нововведения в области цифровизации, работу на новейшем высокотехнологичном оборудовании.

Собянин добавил, что интерес к этой профессии растет. Он сообщил, что город готовит новое поколение специалистов – с этого года ученики московских медклассов могут получить профессию младшей медсестры или медбрата еще в школе.



"Учитывая ваш вклад в работу любой медорганизации, мы учредили специальные статусы "Московская медсестра" и "Московский медбрат", – сказал Собянин.

Он рассказал, что в столичных медучреждениях работают около 50 тысяч медсестер и медбратьев. Мэр поблагодарил их за заботу о здоровье москвичей.

Ранее Сергей Собянин рассказал об улучшении качества медпомощи людям с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также матерям и детям в рамках программы "Столичное здравоохранение". По словам градоначальника, для онкобольных в инновационных стационарах создали многопрофильные специализированные центры.

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