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Экономика

Иностранная бытовая техника может подорожать из-за поставок в обход Казахстана

Иностранная бытовая техника может подорожать из-за поставок в обход Казахстана

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Бытовая техника и электроника может подорожать в России на 10–15%. Дело в том, что Казахстан ужесточил контроль за товарами, идущими в Россию по параллельному импорту.

По данным российского МИД, за 2022 год товарооборот между Россией и Казахстаном вырос более чем на 40% – до 28 миллиардов долларов. Через Казахстан в РФ шло около половины всей крупной бытовой техники, таких как Samsung, LG, Bosch и Electrolux

Можно ли найти другие маршруты? Что происходит с поставками комплектующих для ремонта техники? И стали ли россияне меньше покупать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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