"The City. Идем": москвичам рассказали, где можно прогуляться в городе в ночное время

Москвичам рассказали, по какому маршруту можно прогуляться в городе в ночное время. Например, можно отправиться на Тверскую улицу, она проходит от ​​Манежной площади до Триумфальной. После этого можно дойти до Пушкинской площади, где раньше стояли Тверские ворота Белого города.

Далее можно посетить парк "Зарядье", он находится в самом сердце столицы. А завершить маршрут можно в районе Котельнической набережной. Об этом – в программе "The City. Идем".