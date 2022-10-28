13:50Город
"The City. Идем": москвичам рассказали, где можно прогуляться в городе в ночное время
Москвичам рассказали, по какому маршруту можно прогуляться в городе в ночное время. Например, можно отправиться на Тверскую улицу, она проходит от Манежной площади до Триумфальной. После этого можно дойти до Пушкинской площади, где раньше стояли Тверские ворота Белого города.
Далее можно посетить парк "Зарядье", он находится в самом сердце столицы. А завершить маршрут можно в районе Котельнической набережной. Об этом – в программе "The City. Идем".
Программа: The City. Идем