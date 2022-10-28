Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:50

Город

"The City. Идем": москвичам рассказали, где можно прогуляться в городе в ночное время

"The City. Идем": москвичам рассказали, где можно прогуляться в городе в ночное время

Собянин подвел итоги благоустройства территорий Москвы в 2022 году

Играющих белок заметили москвичи в Сокольниках

Собянин подвел итоги благоустройства территорий Москвы и обновления поликлиник в 2022 году

Новости часа: в Москве заочно арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс

Около 80 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации

На севере столицы благоустроили набережную канала имени Москвы

Около 50 лыжных секций откроют в Москве в этом году – Собянин

Новости часа: более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений

Собянин заявил, что технический запуск БКЛ метро проведут в 2022 году

Москвичам рассказали, по какому маршруту можно прогуляться в городе в ночное время. Например, можно отправиться на Тверскую улицу, она проходит от ​​Манежной площади до Триумфальной. После этого можно дойти до Пушкинской площади, где раньше стояли Тверские ворота Белого города.

Далее можно посетить парк "Зарядье", он находится в самом сердце столицы. А завершить маршрут можно в районе Котельнической набережной. Об этом – в программе "The City. Идем".

Читайте также
Программа: The City. Идем
городвидеоПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика