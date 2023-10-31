"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Носовихинском шоссе

В 00:20 на Носовихинском шоссе, у дома 33а, столкнулись автомобиль такси марки Geely и Volvo. Степень вины участников дорожного происшествия установят сотрудники ГИБДД.

В 00:30 на улице Покровской у дома 24, строения 1, столкнулись три легковых автомобиля, включая машину такси. Таксист вез пассажира, который после ДТП вызвал себе другую машину. Пострадавших нет.

Подробнее – в программе "Рейд 112".