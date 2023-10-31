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31 октября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Носовихинском шоссе

"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Носовихинском шоссе

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В 00:20 на Носовихинском шоссе, у дома 33а, столкнулись автомобиль такси марки Geely и Volvo. Степень вины участников дорожного происшествия установят сотрудники ГИБДД.

В 00:30 на улице Покровской у дома 24, строения 1, столкнулись три легковых автомобиля, включая машину такси. Таксист вез пассажира, который после ДТП вызвал себе другую машину. Пострадавших нет.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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