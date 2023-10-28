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Новости

28 октября, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": каршеринг врезался в дерево и опрокинулся набок

"Рейд 112": каршеринг врезался в дерево и опрокинулся набок

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Шестнадцать автомобилей столкнулись на ТТК

Автомобиль каршеринга врезался в дерево и опрокинулся набок. В машине сработали подушки безопасности. Девушка-водитель смогла самостоятельно покинуть автомобиль и вызвала ДПС.

На юге столицы нетрезвый водитель отечественного автомобиля при выезде с парковки протаранила 5 автомобилей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что повреждены несколько автомобилей.

Контейнеровоз столкнулся с такси на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. От удара первая машина получила повреждения кабины, такси развернуло и отбросило в отбойник. Никто из участников ДТП не пострадал.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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