"Рейд 112": пожар произошел на Мосфильмовской улице

Пожар произошел в квартире на Мосфильмовской улице. На место направили 10 расчетов пожарной техники. Была проведена эвакуация жильцов дома. Трехкомнатная квартира выгорела полностью.

ДТП случилось на Профсоюзной улице. Там столкнулись два автомобиля.

Еще одна авария случилась на улице Свободы. Виновником оказался водитель автомобиля Mitsubishi, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробнее о ЧП в Москве – в программе "Рейд 112".