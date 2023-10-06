Главу "Колибри-тура" обвинили в мошенничестве по делу о выселении детей из отеля Турции

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Следственный комитет по Москве обвинил главу турфирмы "Колибри-тур" в мошенничестве в особо крупном размере по делу о выселении российских детей из отеля в Турции. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Сотрудники ООО "Колибри-тур МСК" и индивидуальный предприниматель Маркина Н. В. обвиняются по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Мошенничество".

Следствие установило, что с 1 января 2020 года по 8 августа 2023-го они под видом оказания услуг по организации детского отдыха в Турции заключили по меньшей мере 100 гражданско-правовых договоров на сумму свыше миллиона рублей. Однако в действительности какие-либо условия они выполнять не планировали, уточнили в СК.

С 1 июня по 6 августа обвиняемые не оплатили проживание в гостиничных номерах для не менее 90 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет. В этой связи ночью детей принудительно выселили из отеля, подчеркнули следователи.

"По уголовному делу изучена документация туристической фирмы, допрошены в качестве потерпевших ряд несовершеннолетних, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

СК по Москве также обратился в суд с требованием арестовать имущество фигурантов.

4 августа в прессе распространилась информация о детях из РФ, которых выгнали на улицу из отеля в турецком Кемере. Роспотребнадзор начал расследование ситуации, а на следующий день подростков вернули в Россию.

Уже 9 августа СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Правоохранители выяснили, что "Колибри-тур МСК" не являлась туристическим оператором, а значит, не имела права на оказание таких услуг. За это 24 августа суд оштрафовал компанию на 5 миллионов рублей.

После этого резонанса в Ассоциации туроператоров России указали, что "Колибри-тур МСК" продолжает осуществлять деятельность. Выяснилось, что компания пригласила детей в зимний лагерь в Анталью.

Незаконно отправившую детей в Турцию московскую организацию оштрафовали на 5 млн рублей