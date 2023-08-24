Туркомпанию, незаконно отправившую детей в Турцию, оштрафовали на 5 млн рублей

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Туристическая компания "Колибри-Тур МСК", которая незаконно отправила 90 российских детей в турецкий Кемер, оштрафована на 5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности", назначил ООО "Колибри-Тур МСК" штраф в размере 5 миллионов рублей", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что компания "Колибри-Тур МСК" не была туристическим оператором и не обладала основаниями для оказания подобных услуг. Также у нее не было соответствующей документации.

"Несмотря на это, указанная фирма посредством дистанционной связи заключила с законными представителями детей порядка 90 договоров на оказание услуг детского отдыха за границей", – подчеркнули в ведомстве.

Это привело к тому, что дети из разных регионов РФ улетели в Кемер, но из-за того, что туруслуги не были оплачены "Колибри-Тур МСК", дети были выселены из отеля, добавили в пресс-службе.

Столичная прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором требует заблокировать интернет-страницу с рекламой аналогичных путевок в Турцию на следующий год. Сотрудники пресс-службы добавили, что рассмотрение иска и результаты расследования уголовного дела будут контролироваться Генпрокуратурой.

О том, что турецкий отель выгнал российских детей на улицу, после того как произошли проблемы с оплатой их отдыха в Кемере, стало известно 4 августа. Позже ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор. Отмечалось, что специалисты ведомства окажут помощь родителям выселенных детей в составлении претензии в адрес туроператора.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в ситуации. Выселение несовершеннолетних из отеля ночью на улицу является недопустимым, сказала она.

5 августа группа выселенных из турецкого отеля в Кемере российских школьников вернулась в РФ.

9 августа СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту выселения детей из лагеря в Турции. Дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Согласно данным СК, компания "Колибри-Тур МСК" и индивидуальный предприниматель "Маркина Н. В." заключили около 30 договоров об организации отдыха с родителями 90 несовершеннолетних детей. Во время поездки детей ночью принудительно выселили из турецкого отеля, затем 68 из них досрочно вернулись в РФ.



СК возбудил уголовное дело после выселения детей из отеля в Турции