Москалькова обратилась в СК РФ из-за выселения российских детей из турецкого отеля

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет из-за выселения 90 российских детей из отеля в Анталье. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу?" – подчеркнула омбудсмен.

Москалькова добавила, что инцидентом занимается Роспотребнадзор, и выразила надежду, что расследование ответит на все вопросы. Она также написала, что сожалеет, что у ребят оказался испорченным летний отдых, а их родителям был причинен материальный ущерб, им "испортили нервы".

"Считаю подобное недопустимым", – заключила Москалькова.

О том, что турецкий отель выгнал российских детей на улицу, после того как произошли проблемы с оплатой, стало известно 4 августа. Позднее ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор.

Отмечалось, что специалисты ведомства помогут родителям выселенных детей составить претензию в адрес туроператора. При этом генконсульство РФ в Анталье заявило, что дети вернутся в Россию 5 августа.

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