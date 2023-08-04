Российские школьники вернутся из отеля в турецком Кемере 5 августа

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Группа выселенных из турецкого отеля в Кемере российских школьников вернется в страну в субботу, 5 августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

Отмечается, что у детей есть билеты, также они обеспечены жильем и питанием. Их родители получили оповещения.

По информации дипломатов, генконсульство поучаствовало в сложившейся ситуации, провело контакты со всеми сторонами. На данный момент ситуация под контролем, заключили в организации.

Как уточнили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), отдых выселенных детей был организован не через туроператора или по договору об оказании туристических услуг, а индивидуальным предпринимателем. Их вылет в Россию сейчас не организован.

"Поступило сообщение о недобросовестных действиях компании "Колибри", которая взяла на себя ответственность за организацию детского отдыха. Родители подписали договоры на подбор и бронирование билетов и проживания в отеле в Турции с индивидуальным предпринимателем Маркиной Н.В.", – объясняется в сообщении.

Добавляется, что родители не получили маршрутные квитанций на оба полетных сегмента, ваучеры или иные документы, которые подтверждали бы организацию отдыха детей. По словам вожатых, отдыхающие жили в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания в ночь с 2 на 3 августа.

При этом, как сообщил представитель компании "Колибри", детей переселили из-за пожаров, которые бушуют в Кемере, и только после завтрака. Однако компания не смогла предоставить документы, подтверждающие оплату дальнейшего проживания детей в отеле.

Затем детей переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби. 4 августа он сообщил, что номера оплачены только до 12 часов 5 августа, после этого детей выселят. Родителям, уточняет АТОР, обещали организовать обратный вылет детей 5 августа, но этого не случилось.

"Вполне возможно, что вывозить детей придется за свой счет", – подвели итог в сообщении.

О том, что турецкий отель выгнал российских детей на улицу, после того как произошли проблемы с оплатой, стало известно 4 августа. Позднее ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор.

Отмечалось, что специалисты ведомства помогут родителям выселенных детей составить претензию в адрес туроператора.

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