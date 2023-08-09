Глава СК запросил доклад об обстоятельствах выселения российских детей из лагеря в Турции

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах выселения российских детей из лагеря в турецкой Анталье. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве Стрижову А.А. доложить об установленных обстоятельствах", – указано в сообщении.

Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

О том, что турецкий отель выгнал российских детей на улицу, после того как произошли проблемы с оплатой, стало известно 4 августа. Позднее ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор.

Отмечалось, что специалисты ведомства помогут родителям выселенных детей составить претензию в адрес туроператора.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова впоследствии обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации. По ее словам, то, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу, является недопустимым.

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