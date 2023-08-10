Россияне стали реже останавливаться в премиальных отелях Турции из-за подорожания цен

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Россияне стали реже бронировать премиальные отели в Турции, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как следует из анализа АТОР, стоимость турецких отелей выросла, поскольку гостиницы берут плату за номера и обслуживание в евро. Из-за ослабления рубля цена на путевки увеличивается, объяснили в ассоциации.

"Средний бюджет на поездки у клиентов остается без изменений в рублевом эквиваленте <...> туристы, которые в прошлом году могли себе позволить отели высокого уровня, были вынуждены рассматривать более бюджетный сегмент или переориентироваться на другие, преимущественно долларовые направления, например ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы", – говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что рост цен на турпакеты в Турцию составил около 50%. В частности, представители туроператора "Интурист" приводят данные, согласно которым в прошлом сезоне тур в люксовый отель на побережье Турции для семьи из двух взрослых и двух детей стоил около 800 тысяч рублей, а в этом – 2,5 миллиона рублей.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, в свою очередь, сообщил, что премиальные отели оказались менее загруженными, чем ожидалось. Чиновник добавил, что часть туристов отказалась от отдыха в таких гостиницах, поскольку приобрела или арендовала дома в Турции.

Ранее сообщалось, что Турция вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. По данным АТОР, лидером списка стали Мальдивы, где средняя стоимость десятидневного отдыха составила 390 тысяч рублей на двоих. Следом идут Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и Турция (183 тысячи рублей).

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